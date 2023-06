Second Road: Bauarbeiten verzögern sich

Von: Björn Jahner | 03.06.23

PATTAYA: Der Bürgermeister von Pattaya, Poramet Ngampichet, teilt in den sozialen Medien mit, dass die langwierigen Straßenbauarbeiten in der Pattaya Second Road voraussichtlich nicht zeitnah abgeschlossen werden können. Diese Ankündigung dürfte sowohl für die Einwohner als auch für die Touristen von Pattaya äußerst frustrierend sein.

Das Projekt, das bereits seit über einem Jahr läuft, wurde mit zahlreichen Verzögerungen und Problemen konfrontiert. Laut dem Bürgermeister sind die Schwierigkeiten auf ältere Konstruktionen unter der Straße zurückzuführen, die die Installation neuer Rohre und Entwässerungssysteme in der Umgebung der Mike Shopping Mall und der Royal Garden Plaza behindert haben.

Foto: สายตรงนายกเมืองพัทยา

Voraussichtlich wird das Projekt nun frühestens im August 2023 abgeschlossen sein, was bedeutet, dass es auf der Pattaya Second Road weiterhin zu Verkehrsbehinderungen und Rückstaus kommen wird.