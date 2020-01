Sechste Fall von Coronavirus in Thailand in Hua Hin bestätigt

An allen Flughäfen des Landes wurden die Sicherheitsvorkehrungen gegen das tödliche Virus verschärft. Foto: The Nation

HUA HIN: Thailändischen Medienberichten folgend wurde in Hua Hin der sechste Fall von Coronavirus in Thailand bestätigt. Dabei handelt es sich um eine 73-jährige Person, die Teil einer Gruppe von vier Touristen war, die am 23. Januar das Krankenhaus Hua Hin mit hohem Fieber aufsuchten.

Die vier Urlauber aus Wuhan, dem mutmaßliche Ursprungsort des tödlichen Virus, landeten am 19. Januar am internationalen Flughafen Suvarnabhumi in Bangkok und reisten von dort aus ins Seebad weiter.

Zwischenzeitlich hat das thailändische Gesundheitsministerium Hotels in Hua Hin aufgefordert, dringend die Pässe und den Gesundheitszustand ihrer chinesischen Gäste zu überprüfen, wobei das Personal angewiesen wurde, die Gesundheitsbehörden unverzüglich zu informieren, wenn Touristen krank wirken oder grippeähnliche Symptome aufweisen.

Der Bezirksleiter von Hua Hin, Thanon Panphipat, sagte in den Medien, dass die Überwachung der Ankünfte in den Hotels eine Vorsichtsmaßnahme sei, um eine mögliche Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Während des chinesischen Neujahrsfestes trafen in Hua Hin eine große Zahl chinesischer Touristen ein.

Als Teil der Präventivmaßnahmen wird die Bevölkerung dringend aufgefordert, überfüllte Bereiche zu meiden, eine Gesichtsmaske zu tragen und sich häufig die Hände zu waschen. Weitere Präventivmaßnahmen sollen dem Kabinett am Dienstag zur Genehmigung vorgelegt werden.