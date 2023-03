CHACHOENGSAO: Sechs Soldaten wurden verletzt, als ihr gepanzertes Fahrzeug in den frühen Morgenstunden des Donnerstags (23. Mrz. 2023) in der Provinz Chachoengsao im Osten des Landes über einen Graben in den Gegenverkehr schleuderte.

Das Fahrzeug befand sich in einem Konvoi von mehr als 10 gepanzerten Mannschaftstransportern (APCs), die von einem Militärlager in der Provinz Chonburi in Richtung der Grenze zu Kambodscha unterwegs waren, so eine Militärquelle.

Der Unfall ereignete sich gegen 04.00 Uhr morgens, nachdem der Fahrer eines Schützenpanzers die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte. Das Fahrzeug schleuderte über den Graben, der die Straße teilte, auf der es fuhr, und kam auf der anderen Seite zum Stehen, wobei es den Gegenverkehr teilweise blockierte.

Sechs Soldaten wurden bei dem Unfall verletzt. Drei wurden ins Krankenhaus gebracht, die anderen erlitten nur leichte Verletzungen.

Alle Fahrzeuge des Konvois trugen Transparente mit der Aufschrift „For Training“.

Die Militärquelle sagte, dass 20 Fahrzeuge aus einem Militärlager in Chonburi in Gebiete nahe der Grenze zu Kambodscha in den Provinzen Prachinburi und Sakaeo fuhren.

Der Konvoi habe keine Verbindung zur Politik, betonte die Quelle und wies darauf hin, dass keine Vorbereitungen für einen Militärputsch im Gange sind.