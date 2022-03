Archivbild: The Nation

NAKHON RATCHASIMA: Sechs Fahrgäste wurden verletzt, als am Samstag in den frühen Morgenstunden ein Fernbus der Linie Mukdahan–Bangkok im Bezirk Non Sung der Provinz Nakhon Ratchasima im Nordosten des Landes verunglückte.

Der Bus kam auf der Mittraparb Road auf Höhe der Kilometermarker 189 und 190 von der Straße ab und überschlug sich. Die Polizei wurde gegen 02.10 Uhr in den frühen Morgenstunden über den Unfall informiert.

Alle verletzten Fahrgäste wurden von Rettungskräften in das Non Sung Krankenhaus zur Behandlung gebracht.

Der Busfahrer Sombat B., 67, sagte gegenüber den Beamten aus, dass der Bus mit 20 Fahrgästen an Bord von der Provinz Mukdahan nach Bangkok unterwegs war. Er sagte weiter, dass er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor, als er einen Lastwagen überholen wollte, wodurch der Bus von der Straße abkam und sich überschlug. Er fügte hinzu, dass die Straße zum Unfallzeitpunkt rutschig war.

Die Polizei wird den Fahrer und andere Zeugen weiter befragen, um die tatsächliche Ursache herauszufinden.