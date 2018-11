Sechs Verletzte bei Boeing-Notlandung in Guyana

Blick auf den Flughafen Cheddi Jagan in Georgetown aus der Vogelperspektive. Foto:Wikimedia

GEORGETOWN (dpa) - Bei einer Notlandung einer Boeing 757 der Airline Fly Jamaica Airways sind sechs Menschen verletzt worden.

118 Passagiere und acht Besatzungsmitglieder waren an Bord, als die Maschine wegen einer Panne im hydraulischen System kurz nach Abflug am Freitagmorgen zum Flughafen von Guyanas Hauptstadt Georgetown zurückkehren musste, wie lokale Medien berichteten. Die Fly Jamaica Airways bestätigte den Vorfall. Zu den Verletzungen kam es, als die Maschine bei der Landung gegen Sandhaufen am Ende der Landebahn des Flughafens Cheddi Jagan stieß, der etwa 40 Kilometer südlich von Georgetown liegt..