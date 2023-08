Sechs Verletzte bei Anschlag im Westjordanland - Angreifer tot

TEL AVIV: Bei einem Anschlag in der Siedlerstadt Maale Adumim im Westjordanland sind nach Angaben von Sanitätern sechs Israelis verletzt worden. Der palästinensische Angreifer wurde bei einem Einkaufszentrum von einem Grenzpolizisten, der zu dem Zeitpunkt frei hatte, erschossen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das palästinensische Gesundheitsministerium bestätigte den Tod.

Nach Angaben des Rettungsdiensts Magen David Adom ist unter den Verletzten ein 41-Jähriger in ernstem Zustand. Der 20 Jahre alte Angreifer soll Medienberichten zufolge in der Siedlung gearbeitet und das Feuer unter anderem in einem Restaurant auf die Israelis eröffnet haben.

Ein Sprecher der im Gazastreifen herrschenden islamistischen Hamas sprach von einem «heldenhaften Schussangriff» - ohne den Anschlag direkt für sich zu reklamieren. Auch weitere Palästinenserorganisationen lobten den Angriff.

Bei einer weiteren mutmaßlichen Attacke wenige Stunde später wurde nach Angaben des Militärs ein Palästinenser von einem Soldaten außer Gefecht gesetzt. Nach Angaben der Armee soll er während einer Befragung im Westjordanland versucht haben, die Einsatzkräfte mit einem Messer anzugreifen. Daraufhin hätten die Soldaten auf den Mann geschossen.

Die Sicherheitslage in Israel und dem besetzten Westjordanland ist seit langem angespannt. Seit Jahresbeginn wurden 23 Israelis, eine Ukrainerin sowie ein Italiener bei Anschlägen von Palästinensern getötet. Im gleichen Zeitraum kamen in diesem Jahr mindestens 166 Palästinenser bei israelischen Militäreinsätzen, Konfrontationen oder nach eigenen Anschlägen ums Leben. Bei einem Großteil handelt es sich um bewaffnete Kämpfer, unter den Toten bei Militäreinsätzen sind jedoch auch unbeteiligte Zivilisten.