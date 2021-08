Sechs Touristenhotspots nicht sicher genug

Von: Redaktion DER FARANG | 13.08.21

Foto: The Nation

PHUKET: Das Sandbox-Kommandozentrum hat sechs Orte auf der Ferieninsel benannt, die für Touristen ein Sicherheitsrisiko darstellen. Die Behörden wurden aufgefordert, die Sicherheitsmaßnahmen an diesen Standorten zu verbessern.

Phukets Gouverneur Narong Woonciew hatte die Touristenpolizei angewiesen, mehr als 120 Touristenattraktionen in der Provinz auf Sicherheitsrisiken zu überprüfen.



Die sechs Orte mit hohem Risiko sind nicht videoüberwacht:



- Wald Pru Mai Khao



- Strände Banana und Naithon



- Berg Bang Thao



- Wasserfall Wang Khee On



- Mangrovenwald Khlong Mudong



- Wasserfall Ton Ao Yon

Die Polizei will die „GoPhuket"-App als obligatorische Registrierungsplattform für diejenigen nutzen, die in die Provinz einreisen wollen. Besucher müssen bei der Einreise ihre Smart-ID-Karte in ein Lesegerät stecken. Die Beamten werden den Ausweis mit einer Polizeidatenbank abgleichen, um zu verhindern, dass Personen mit Einträgen auf dem Strafregister die Ferieninsel betreten.