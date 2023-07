Sechs Tote nach Anschlag auf Polizeiwache im Iran

TEHERAN: Im Südwesten Irans gehen Bewohner der Stadt Sahedan seit Monaten auf die Straßen, um gegen die Politik der Islamischen Republik zu demonstrieren. Ein Anschlag erschüttert die Stadt.

Bei einem Anschlag auf eine Polizeiwache sind im Südiran sechs Menschen getötet worden. Unter den Toten seien zwei Polizisten und alle vier Angreifer, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur IRNA am Samstag. Demnach griffen die Männer einen Posten in der Stadt Sahedan der Provinz Sistan und Belutschistan an.

Ein Reporter des Staatsfernsehens sprach von einem schweren Feuergefecht. Ein von der Polizei veröffentlichtes Video zeigte schwer bewaffnete Sicherheitskräfte mit Schusswesten und Helmen, die gegen die Angreifer in dem von Betonmauern umringten Wachposten vorgingen. Auf Videos in den sozialen Medien, die den Vorfall zeigen sollen, sind mehrere Schüsse an einer Straße zu hören.

Irans Staatsmedien machten die Rebellengruppe «Dschaisch al-Adl» für die Attacke verantwortlich. Die sunnitische Separatistengruppe kämpft für Unabhängigkeit in Sistan und Belutschistan. Die meisten Bewohner der Provinz folgen der sunnitischen Strömung des Islam, im Gegensatz zur schiitischen Staatsreligion. Immer wieder gibt es Konflikte zwischen den beiden islamischen Strömungen.

Seit Monaten demonstrieren Bewohner in der Provinzhauptstadt Sahedan jeden Freitag gegen die islamische Staatsführung. Die Provinz grenzt an Pakistan und gilt als Brennpunkt für Zusammenstöße zwischen Sicherheitskräften und Schmugglerbanden. Terroranschläge im Iran sind jedoch äußerst selten. Die wirtschaftlich schwächer gestellte Provinz leidet auch unter Trockenheit und den Folgen des Klimawandels.

Im Nachbarland Pakistan verurteilte das Außenministerium den Angriff. Pakistan bekräftige seine volle Solidarität mit Irans Regierung und Volk im gemeinsamen Kampf gegen Terror, teilte das Ministerium mit.

Die Nachrichtenagentur Tasnim hatte zunächst auch von mindestens zwei Explosionen berichtet. Die Angreifer seien mit Sprengstoffgürteln ausgerüstet gewesen, hieß es erst. Ein hochrangiger Offizier der Provinz erklärte in einem Interview mit dem Staatsfernsehen später, es habe sich um Knallkörper gehandelt.