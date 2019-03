Von: Redaktion DER FARANG | 21.03.19

NONTHABURI: Eine 75 Jahre alte Frau wurde in ihrem Haus im Bezirk Bang Bua Thong von sechs Pitbull-Terriern angegriffen und getötet.

Als die Familie nach Hause zurückkehrte, fand sie die Großmutter mit Dutzenden Bissen in einer Blutlache vor der Unterkunft. Sie war von den eigenen Hunden getötet worden. Die sechs Pitbull-Terrier wurden in ihren Käfig eingesperrt und die Polizei wurde alarmiert. Die Beamten vermuten, dass die Hunde in der Hitze gestresst waren oder von einem seltsamen Geruch aggressiv wurden. Die Großmutter war allein mit den Hunden zu Hause, während ihre Tochter, ihr Schwiegersohn und deren Kind unterwegs waren.