Von: Redaktion DER FARANG | 18.11.24

Ochtrup: Zurück bleiben nur Asche, Trümmer und Trauer: Bei einem schweren Verkehrsunfall im Münsterland haben sechs Menschen ihr Leben verloren. Wie die Polizei mitteilte, stießen mitten in der Nacht zwei Autos in der Nähe eines Bahnübergangs bei Ochtrup zusammen. Die Stadt liegt im Grenzgebiet zu Niedersachsen und den Niederlanden. Kein Beteiligter überlebte.

Der ersten Rekonstruktion der Polizei zufolge ereignete sich die folgenschwere Kollision gegen 2.40 Uhr auf einer Landstraße. Ein Auto soll in Richtung des benachbarten Gronaus gelenkt worden sein. Hinter einem Bahnübergang in der eher ländlich geprägten Gegend geriet dieser Wagen vermutlich ins Schleudern und anschließend in den Gegenverkehr. Dort stieß er frontal mit einem anderen Auto zusammen, das aus Richtung Gronau kam.

Ausmaß der Tragödie wird erst im Tagesverlauf klar

In dem ersten Wagen sollen zwei Menschen gesessen haben. Nach der Kollision fing er Feuer und brannte vollständig aus. Der Fahrer wurde aus dem Auto geschleudert und starb an der Unfallstelle. Sein Beifahrer überlebte den Zusammenstoß ebenfalls nicht. In dem zweiten Auto saßen nach Polizeiangaben vier Menschen. Auch sie erlitten alle tödliche Verletzungen.

Das ganze Ausmaß der Tragödie wurde im Tagesverlauf erst nach und nach klar. Schon in der Nacht hatten die Einsatzkräfte von einem Frontalzusammenstoß berichtet. «Rettungskräfte und Polizei sind vor Ort», hieß es in einer ersten Mitteilung. Welche Katastrophe sich dahinter verbarg, war zu diesem Zeitpunkt für Unbeteiligte noch nicht ersichtlich. Die Straße wurde voll gesperrt. Stunden später gab es Gewissheit.

Um wen es sich bei den Opfern handelt, war zunächst nicht klar. Die Identifizierung laufe noch, sagte eine Polizeisprecherin. Wann man mehr sagen könne, sei unklar. Auch die genaue Unfallursache wurde noch untersucht. Ein spezielles Unfallaufnahmeteam kam zum Einsatz.

Beobachtern eröffnete sich an der Straße ein schreckliches Bild. Das ausgebrannte Autowrack war noch zu sehen. Fast nichts war von dem Fahrzeug übrig geblieben. Auch das andere Auto wurde vollständig demoliert. Die Schäden ließen erahnen, wie heftig der Aufprall gewesen sein muss. Sechs Tote sind für einen einzelnen Unfall in Deutschland eine hohe Zahl.