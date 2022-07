Sechs Menschen in einem Haus in Südvietnam tot aufgefunden

Von: Redaktion (dpa) | 24.07.22

Ein allgemeiner Blick auf die Stadt vom 49. Stock des Bitexco Financial Tower in Ho Chi Minh. Foto: epa/Luong Thai Linh

HO-CHI-MINH-STADT: Ein Ehepaar ist mit zwei Kindern und zwei Jugendlichen tot in seinem Haus nahe Ho-Chi-Minh-Stadt in Südvietnam aufgefunden worden. Als Todesursache sei Erstickung aufgrund von Gasen festgestellt worden, die ein Stromgenerator freigesetzt habe, berichteten staatliche Medien am Sonntag. Die Söhne seien zwei und sieben Jahre alt gewesen, die beiden Teenager 15 Jahre alt.

Die Familie habe in einem einfachen Haus mit schlechter Belüftung in einem dicht besiedelten Wohngebiet des Orts Ben Cat gelebt, hieß es weiter. Nachbarn zufolge war am Samstag der Strom zunächst ausgefallen und erst tags darauf wieder verfügbar. Ein Freund habe am Sonntagmittag zunächst vergeblich versucht, den Ehemann zu erreichen. Zusammen mit einigen Nachbarn brach der Mann später in das Haus ein und fand die Opfer leblos vor.