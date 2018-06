Von: Redaktion DER FARANG | 07.06.18

PHUKET: Die Behörden haben sechs neue Routen für Fähren genehmigt, die die Provinzen Phuket, Phang-nga und Krabi verbinden werden.

Auf mehreren Strecken werden Autofähren eingesetzt. Die Routen werden am 15. Juni ausgeschrieben, am 31. August sollen die Reedereien feststehen. Die neuen Routen sollen den Tourismus an der Andamanensee fördern und die Reisezeit verkürzen.

1: Die wichtigste Strecke verbindet Phuket mit dem Flughafen in Krabi. Die Passagierfähre geht von Krabi, Pak Klong Jilat, nach Nam Leuk in Phuket. Das Schiff soll 300 Menschen transportieren, die Fahrzeit wird eine Stunde betragen. Die anderen Routen:

2: Autofähre von Ao Por, Phuket, nach Chong Lat, Phang-nga, und nach Tha Len in Krabi.

3: Autofähre von Chong Lat über Koh Yaw Yai und Ma Noh nach Koh Yaw Noi in Phang-nga.

4: Autofähre von Ban Hua Hin, Koh Klang Lanta, nach Ban Klong Mak (Lanta Noi) in Krabi.

5: Autofähre von Ao Thong Lang, Koh Lanta, über Koh Hang zur Koh Poo in Phang-nga.

6: Autofähre vom Hafen Amphoe Kao, Koh Lanta Yai, nach Koh Por in Krabi.

7: Passagierfähre von Sala Dan, Koh Lanta, nach Ao Por in Phuket.