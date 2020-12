Sechs Beamte im Regierungssitz offenbar infiziert

BANGKOK: Sechs Beamte im Büro des Premierministers im Regierungssitz wurden positiv auf Covid-19 getestet. Die Regierung lässt die 700 Mitarbeiter stichprobenartig untersuchen.

Die sechs positiven Ergebnisse stammen aus der ersten Gruppe von 350 Mitarbeitern, deren Speichel mit Schnelltests untersucht wurde. Die zweite Gruppe wird am Montag getestet. Die sechs wurden inzwischen erneut mit der Tupfer-Methode getestet, um die Infektion zu bestätigen. Die Ergebnisse sollen am Samstag vorliegen. Der Regierungssitz wurde für Außenstehende geschlossen, während alle Dokumente, die in das Gebäude geliefert werden, in einer UV-Kabine sterilisiert werden.