PATTAYA: Der erneute Covid-19-Ausbruch und die für dessen Eindämmung erlassenen Beschränkungen des öffentlichen Lebens schlagen den Menschen in Pattaya aufs Gemüt. Besonders die Gastronomiebranche treffen Corona-Auflagen hart, so gilt in Restaurants ein Ausschankverbot alkoholischer Getränke.

Doch anstatt Trübsal zu blasen heißt das Restaurant Casa Pascal an der Second Road in Süd-Pattaya seine Gäste ab sofort dienstags bis donnerstags von 17.00 bis 21.00 Uhr zum „Schlemmen gegen den Corona-Blues“ herzlich willkommen – mit einem außergewöhnlichen Seafood- & BBQ-Buffet zum Corona-Sparpreis 450 Baht net.

*** Seafood- BBQ-Buffet ***

Geboten wird eine große Auswahl an Meeresfrüchten und BBQ-Spezialitäten in bester Qualität:

Frische Meeresfrüchte:

Garnelen, Muscheln, geräucherter Lachs etc. einschließlich Saucen, Dips und Garnituren

Kalte Vorspeisen:

Carpaccio, geräucherter Schinken, gebratene Schweinelende, Antipasti, gegrilltes Gemüse und vieles mehr

Salatbar:

12 verschiedene Salate einschließlich verschiedenen Dressings usw.

Frisch zubereitet vom Grill auf der Terrasse:

Meeresfrüchte, Steaks, Hähnchen, Würstchen

Weitere warme Spezialitäten:

Pasta mit Saucen etc. frisch nach Ihrer Wahl zubereitet – in der Show Cooking Station

12 verschiedene europäische und thailändische Gerichte

Viele leckere Dessert-Spezialitäten und Nachspeisen:

Show-Cooking-Station mit Pfannkuchen und Beeren

Auswahl exquisiter Süßspeisen

Internationale Käse-Selektion und Casa Pascal’s berühmten und viel gelobten Brote

...und das alles für unglaubliche 450 B. net.!!!

(inklusive Bonuspunkte!)

***Optional erhältlich: Getränke-Flatrate (alkoholfrei) für zusätzlich 199 B. net.***

Wer denkt, dass dieses Angebot wohl kaum zu toppen ist, den belehrt das Restaurant Casa Pascal jeden Freitag, Samstag und Sonntag von 17.00 bis 21.00 Uhr eines Besseren:

*** Gourmet Buffet Dinner ***

Alle Speisen vom Seafood & BBQ Buffet PLUS viele erlesene Gourmetspeisen:

Frische Austern, Alaska-Krabbenbeine, Sashimi und vieles mehr!

Noch mehr vom Grill und noch mehr heiße Speisen, darunter Roastbeef, Rinderfilet, Lammkoteletts und vieles mehr!

...ein Gourmet-Erlebnis für 990 B. net!!!

(inklusive Bonuspunkte!)

***Optional erhältlich: Getränke-Flatrate (alkoholfrei) für zusätzlich 199 B. net.***

Eine Reservierung unter der Rufnummer 061-643.9969 wird dringend empfohlen. Mehr erfahren Sie hier.

Casa Pascal, Second Road (ggü. Royal Garden Plaza / vor dem Ruen Thai Restaurant), Süd-Pattaya. Standort auf Google Maps.