Anti-Virus-Maßnahmen am Seacon Square, einschließlich fußbetätigter Aufzüge. Foto: The Nation

BANGKOK: Netizens loben das Einkaufszentrum Seacon Square an der Srinakarin Road für eine Reihe von Maßnahmen, die die Ausbreitung von Covid-19 verhindern sollen.

Von Internetnutzern mit Beifall aufgenommen wurde die Installation von mit dem Fuß zu betätigen Steuerpulte an den Aufzügen des Einkaufszentrums. Sie ermöglichen es den Kunden, das Stockwerk auszuwählen und die Tür durch Drücken der Pedale zu schließen und zu öffnen, so dass im Gegensatz zu herkömmlichen Aufzügen nichts mit der Hand berührt werden muss. Zu den weiteren Maßnahmen gehören die Installation von Handgelspendern vor Aufzügen und Rolltreppen, das Aufmalen von Hilfslinien auf den Boden in möglicherweise überfüllten Bereichen. Sie sollen die Kunden zwingen, einen Sicherheitsabstand zueinander einzuhalten. Seacon Square hat weiter für Kontrollpunkte mit Thermo-Scanning gesorgt, wie vom Gesundheitsministerium gefordert.

Das Einkaufszentrum erklärte auf seiner Facebookseite, die Maßnahmen sollten nicht nur die Verbreitung von Covid-19 eindämmen, sondern auch die Übertragung anderer Keime verhindern.