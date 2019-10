SEA Games: Thailand trifft auf Vietnam

Written by: Redaktion DER FARANG | 30/10/2019

BANGKOK: Titelverteidiger Thailand trifft bei den SEA Games in der Gruppe B auf Vietnam, Indonesien, Singapur, Laos und Brunei. In der Gruppe A spielen die Philippinen, Malaysia, Myanmar, Kambodscha und Osttimor.

Das thailändische Frauenfußballteam wurde in die Gruppe B mit Vietnam und Indonesien gelost. Die Gruppe A bilden die Philippinen, Myanmar und Malaysia. Die SEA Games beginnen in Manila am 30. November, das Fußballturnier aber bereits am 25. November.