Von: Björn Jahner | 26.10.22

Foto: The Bikers Café Thailand

PATTAYA: The BikersCafé Thailand in Sattahip veranstaltet am Sonntag, 30. Oktober 2022 von 11.00 bis 16.00 Uhr den Scooter Meet.

An diesem Tag sollen alle jene Biker angesprochen werden, die einen Motorroller von 125 bis 400 cc besitzen.

Foto: The Bikers Café Thailand

Selbstverständlich sind auch alle Gäste mit oder ohne Big Bike herzlich eingeladen!

Es werden vier Motorrad-Marken – Aprilia, Honda, Scomadi und Vespa – ihre Roller-Innovationen präsentieren und insgesamt neun Roller für kostenlose Probefahrten zur Verfügung stellen.

Foto: The Bikers Café Thailand

Die Besucher dürfen sich auf nachfolgende Roller-Modelle freuen:

Honda

Forza 350: 2 Roller (Probefahrt)

Click 160 (Ausstellungsfahrzeug)

PCX 160 (Ausstellungsfahrzeug)

Aprilia

SR GT 200 Sport: 2 Roller (Probefahrt)

SR GT 200 (Ausstellungsfahrzeug)

Vespa

GTS Super Sport 300 HPE: 1 Roller (Probefahrt)

GTS Super Tech 300 HPE: 1 Roller (Probefahrt)

GTS 300 (Ausstellungsfahrzeug)

GTV 300 (Ausstellungsfahrzeug)

Sprint 150 (Ausstellungsfahrzeug)

Medley (Ausstellungsfahrzeug)

Scomadi

T 125 i (Probefahrt)

T 200 i (Probefahrt)

TT 200 i (Probefahrt)

T 125 i (Ausstellungsfahrzeug)

T 200 i (Ausstellungsfahrzeug)





Foto: The Bikers Café Thailand

All-You-Can-Eat-Buffet für 199 Baht

Abgerundet wird die Veranstaltung auch diesmal wieder mit einem umfangreichen Buffet mit 17 westlichen und thailändischen Gerichten für nur 199 Baht pro Person:

Westliche Gerichte: Mini-Burger, Pizza Margarita, Pizza Salami, Spaghetti Napoli, Knoblauchbrot mit Käse, Chicken Nuggets, verschiedene Salate mit Eiern, Tomaten usw., Früchte, Rosinenbrot, Gulaschsuppe (neu!).

Mini-Burger, Pizza Margarita, Pizza Salami, Spaghetti Napoli, Knoblauchbrot mit Käse, Chicken Nuggets, verschiedene Salate mit Eiern, Tomaten usw., Früchte, Rosinenbrot, Gulaschsuppe (neu!). Thai-Food: Papaya-Salat, gebratene Hühnerflügel, gemischtes Gemüse, gegrilltes Schweinefleisch mit Chili und Kräutern, grünes Curry mit Hähnchen, Reis, Hähnchen mit Cashewnüssen (neu!).

Foto: The Bikers Café Thailand

Schnelle und unkomplizierte Anfahrt:

Dank Anbindung an den Motorway 7 und an den Highway 331 ist The Bikers Café Thailand von Pattaya aus schnell und unkompliziert zu erreichen. Meiden sollte man hingegen die Sukhumvit Road, da sich derzeit auf der Route mehrere Baustellen befinden, die den Verkehrsfluss beeinträchtigen.

Achara und Martin Koller sowie Team wünschen allen treuen und neuen Gästen ein schönes Wochenende und freuen sich darauf, sie alle im The Bikers Café Thailand begrüßen zu dürfen.

Öffnungszeiten:

Mittwoch bis Freitag von 11.45–21.00 Uhr

Samstag und Sonntag von 09.00–21.00 Uhr

Montag und Dienstag geschlossen

Adresse und Koordinaten:

Ramnut 15, Plutaluang, Sattahip

12.678059, 100.958995

Standort auf Google Maps

Reservierung und Kontakt:

085-299.6188

Mehr erfahren Sie auf Facebook