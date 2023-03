Von: Björn Jahner | 16.03.23

SATTAHIP: Touristen und Einheimische im Bezirk Sattahip in der Provinz Chonburi an der Ostküste des Landes staunten am Mittwoch über den Anblick des schwimmenden Sandes in der Dong-Tan-Bucht.

Foto: The Nation

Der schwimmende Sand verteilte sich über das Meer und leuchtete im Sonnenlicht in einer hellen goldenen Farbe. Dieses bizarre Phänomen warf unter den Strandbesuchern Fragen darüber auf, was auf dem Meer schwimmt. Einige hielten die schwimmenden Objekte für Quallen, künstliche Korallen, Müll oder Chemikalien.

Foto: The Nation

Berichten zufolge stammt der schwimmende Sand jedoch von einer Wellenbrecher-Baustelle, von der die Wellen den Sand ins Meer spülten.