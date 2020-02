Von: Björn Jahner | 23.02.20

Auf dem Khlong San Saeb in Pratunam hat ein neuer Floating Market eröffnet. Foto: Pratunam Floating Night Market

BANGKOK: Ausflüge zu sogenannten „Floating Markets“ sind besonders an Wochenenden sehr beliebt. Bisher mussten Bangkoker oder Touristen in Bangkok eine fast zweistündige Anfahrt in Kauf nehmen, um einen der Schwimmenden Märkte zu besuchen.

Seit Kurzem geht es aber auch viel einfacher: Mitten im Herzen der Stadt hat am Pratunam-Pier der „Pratunam Floating Night Market“ eröffnet, der sich sowohl mit dem Khlong-Bootsservice als auch mit der Hochbahn (BTS-Station Chidlom) völlig unkompliziert erreichen lässt. Von der Kanalbrücke aus können sich die Besucher erstmal einen Überblick vom Markt verschaffen, der sich unten am Ufer vom Khlong San Saeb entlangschlängelt, bevor sie sich ins Gewusel stürzen.

Der Blick schweift über die mit unzähligen bunten Lampions dekorierten schwimmenden Open-Air-Restaurants und Bars, die sich romantisch im Wasser widerspiegeln und von den glühenden Wolkenkratzern im Hintergrund eingebettet werden. Auf dem Markt werden natürlich alle kulinarischen Leckereien zum kleinen Preis angeboten, für die Thailands Küche berühmt ist: Von Pad-Thai mit Garnelen, über Som Tum, in der Pfanne gebratenes Schweinefleisch mit Thai-Basilikum und Reis, bis hin zu Meeresfrüchtesalat.

In den schwimmenden Restaurants und Bars kann man wunderbar relaxen und das wuselige Treiben beobachten. Der „Pratunam Floating Night Market“ hat täglich von

​19 Uhr bis Mitternacht geöffnet.

Mehr erfahren Sie über die Webseit: Pratunam Floating Night Market.