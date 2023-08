Schwerste Verbrechen: Schweiz klagt Ex-Minister Algeriens an

BERN: Ein früherer algerischer Verteidigungsminister soll sich in der Schweiz wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor Gericht verantworten. Die Bundesanwaltschaft hat gegen Khaled Nezzar Anklage erhoben, weil sie ihn für Gräueltaten während des algerischen Kampfs gegen Islamisten zwischen 1992 und 1994 verantwortlich macht, wie sie am Dienstag berichtete. Der Prozess soll vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona stattfinden.

Der 85-Jährige hält sich allerdings nach Informationen der Anklagebehörde nicht in der Schweiz auf. «Gemäß Schweizer Gesetzgebung ist es aber unter gewissen Umständen möglich, auch dann eine Anklage einzureichen, wenn sich der Beschuldigte nicht in der Schweiz befindet», teilte die Bundesanwaltschaft auf Anfrage mit.

Nezzar führte Anfang der 1990er Jahre die algerische Volksarmee, wie die Bundesanwaltschaft berichtete. Nach dem Wahlerfolg der Islamisten-Partei FIS kam es zum Bürgerkrieg. «Die maßgeblich von Nezzar 1990 geplante Politik (zur Ausrottung der islamistischen Bewegungen) wurde umgesetzt», so die Anklagebehörde. Nezzar soll Folter, sowie andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Handlungen an Menschen, willkürliche Inhaftierungen und Verurteilungen sowie Hinrichtungen gebilligt, koordiniert oder in Kauf genommen haben. Nach Schätzungen kamen zwischen 1992 und 1999 bis zu 200.000 Menschen um, wie die Bundesanwaltschaft berichtete.

Das Strafverfahren hatte die Nichtregierungsorganisation Trial International in Genf 2011 angestoßen, als Nezzar sich in Genf aufhielt. Die Organisation bezeichnete die Anklage als «historischen Schritt im Kampf gegen die Straffreiheit für Verbrechen, die während des Schwarzen Jahrzehnts begangen wurden». Als schwarzes Jahrzehnt wird der Kampf gegen die Islamisten in Algerien bezeichnet. Trial International berichtete vor wenigen Tagen, dass Nezzar todkrank sei und womöglich nicht mehr zur Verantwortung gezogen werden könne.