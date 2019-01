Von: Redaktion DER FARANG | 25.01.19

BANGKOK: Die thailändische Polizei hat mit ihren malaysischen Kollegen eine nigerianische Bande gefasst, die Online „romantische Betrügereien“ in großem Stil verübt hatte.

Laut dem Leiter der Immigration, Generalleutnant Surachate Hakparn, wurden am Mittwoch sieben Standorte in Kuala Lumpur und drei in Thailand durchsucht. Die Operation in Malaysia führte zur Verhaftung von sieben Nigerianern, die wegen Betrugs in Thailand gesucht wurden. Festgesetzt wurden weiter sieben thailändische Komplizen. Beamte beschlagnahmten Computer und Mobiltelefone, die Chat-Nachrichten mit Opfern zeigten, von denen viele im Begriff waren, den Nigerianern Geld zu überweisen.

Die Kriminellen verwendeten gefälschte Identitäten von weißen Männern, um Frauen davon zu überzeugen, Geld zu überweisen, um einen Importtarif und eine Gebühr für die Lieferung von „Geschenken" aus Übersee zu übernehmen. Die Bande flüchtete vor einem Jahr aus Thailand und richtete in Kuala Lumpur eine neue Basis ein. Surachate sagte, die Nigerianer hätten Frauen um fast 100 Millionen Baht betrogen.