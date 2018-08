BANGKOK: Die Polizei hat in Ayutthaya drei mutmaßliche Drogenhändler im Alter zwischen 28 und 34 Jahren festgenommen und auf einem Lastwagen 14,8 Millionen Methamphetamin-Tabletten (Yaba) im Wert von 1,5 Milliarden Baht beschlagnahmt.

Laut dem stellvertretenden nationalen Polizeichef General Chalermkiat Srivorakan hatte ein Hinweis im Juli zu den Festnahmen und der Beschlagnahme von Rauschgift geführt. Die Polizei erfuhr, dass eine im Norden ansässige Drogenbande, die mit Drogenhändlern aus Laos zusammenarbeitet, Rauschgift - versteckt unter landwirtschaftlichen Produkten - in einem Lastwagen von Chiang Rai zu einem Lagerhaus in Ayutthayas Bezirk Bang Pa-in transportieren würde. Die Drogen sollten später an Einzelhändler in Bangkok und den umliegenden Provinzen verteilt werden. Am 18. August wurden die drei Männer festgenommen.

Generalleutnant Sommai Kongvisaisuk, Leiter des Narcotics Suppression Bureau (NSB) in Bangkok, vermutet, dass die Drogen von einer Lao-Bande mit Verbindungen zu Hmong-Händlern in Chiang Rais Bezirk Wiang Kaen-Distrikt stammten. Die Händler sind dafür bekannt, große Mengen von jeweils über 10 Millionen Pillen zu transportieren. Sommai sagte weiter, solche großen Chargen könnten nicht nur innerhalb Thailands verteilt werden, sondern gingen auch in ein Drittland.

Sommai berichtete zudem über den Erfolg der Drogenpolizei von 2016 bis heute: 2.724 Verhaftungen und die Beschlagnahme von über 189 Millionen Methamphetaminpillen, 10.108,76 Kilogramm Crystal Meth oder „Ice“, 866,17 Kilogramm Heroin, 182,37 Kilogramm Kokain und 13.132,78 Kilogramm getrocknetes Marihuana.