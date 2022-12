Schwere Unwetter wüten im Süden Thailands

SONGKHLA: Starke Regenfälle haben am Sonntag (18. Dezember 2022) in den Provinzen Songkhla, Nakhon Si Thammarat und Narathiwat im tiefen Süden des Landes zu großflächigen Überschwemmungen geführt.

Am Strand von Chalatat in Songkhla wehen rote Flaggen, um den Menschen zu raten, sich nicht ins Meer zu wagen, da die Wellen bis zu 4 Meter hoch sind und starker Wind weht.

In der Provinz Narathiwat haben die für die Bewässerung zuständigen Behörden den Anwohnern des Kolok-Flusses geraten, ihr Hab und Gut in höher gelegene Gebiete zu bringen und die Wassersituation genau zu beobachten, da der Wasserstand des Flusses schnell steigen kann.

Tief liegende Gebiete im Unterbezirk Bo Ngo in Narathiwat sind inzwischen überflutet, so dass mehrere Dörfer von der Außenwelt abgeschnitten sind.

Im Bezirk Mueang in Nakhon Si Thammarat haben Beamte der örtlichen Verwaltung die Anwohner der Pak Nakhon-Mündung aufgefordert, ihre Habseligkeiten in höher gelegene Gebiete zu bringen, nachdem es in dem Gebiet zu schweren Überschwemmungen kam.

Die Menschen am Fuße des Khao-Luang-Gebirges, das sich über die Bezirke Nopphitam, Phrom Khiri, Sichon und Lan Saka erstreckt, wurden aufgefordert, sich auf Sturzfluten und Schlammlawinen einzustellen.

In der Provinz Surat Thani wurde am Sonntag und Montag der Bootsverkehr vom Festland zu den bei Touristen beliebten Inseln Samui, Tao und Pha-ngan wegen hoher Wellen und rauer See eingestellt.