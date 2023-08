BANGKOK: Schwere Regenfälle werden heute viele Gebiete Thailands treffen, da die Winde in der Andamanensee und im oberen Golf von Thailand an Geschwindigkeit gewinnen, so das Meteorologische Amt.

Der südwestliche Monsun über der Andamanensee und dem oberen Golf von Thailand verstärkt sich, während ein Tiefdruckgebiet über die nördlichen und oberen nordöstlichen Regionen zieht. Dies wird landesweit zu Regenfällen führen.

Sturzfluten sind in hügeligen Gegenden eine akute Gefahr, warnen die Meteorologen.

Die Provinzen, die heute die stärksten Niederschläge erhalten werden, sind: