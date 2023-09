Foto: The Nation

BANGKOK: Nach Angaben des Meteorologischen Amtes vom Freitag (8. September 2023) werden im Norden, Nordosten, in der Mitte und im Osten Thailands, einschließlich dem Großraum Bangkok, weiterhin heftige Regenfälle und Gewitter vorherrschen.

Den Menschen in diesen Gebieten wird geraten, sich vor den Gefahren zu hüten, die mit dem starken Regen und den sich ansammelnden Niederschlägen verbunden sind, die zu plötzlichen Überschwemmungen und Sturzfluten führen können, insbesondere in hügeligen und tiefliegenden Gebieten sowie in der Nähe von Wasserstraßen.

Der Regen ist auf den Einfluss des Südwestmonsuns zurückzuführen, der derzeit über den oberen nördlichen und nordöstlichen Regionen Thailands vorherrscht, sowie auf den aktiven Südwestmonsun über der Andamanensee, der zentralen Region, der östlichen Region, der südlichen Region und dem Golf von Thailand.

Der Seegang in der Andamanensee und im oberen Golf von Thailand wird mäßig sein und 1 bis 2 Meter messen, in Gebieten mit Gewittern auch höher.

Außerdem wird erwartet, dass sich das tropische Tief „Yun-Yeung“ im Pazifischen Ozean am 8. und 9. September 2023 auf die Ostküste Japans zubewegt. Dieses tropische Tiefdruckgebiet wird voraussichtlich keine Auswirkungen auf das Wetter in Thailand haben.