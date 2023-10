BANGKOK: Das Meteorologische Amt Thailands hat für die nördlichen und nordöstlichen Regionen des Landes schwere bis sehr schwere Regenfälle vorhergesagt. In Bangkok wird es in einigen Gebieten mit einer Wahrscheinlichkeit von 70 Prozent stark regnen.

Das Meteorologische Amt sagte voraus, dass der Monsuntrog in den nächsten 24 Stunden über die nördlichen, oberen zentralen und nordöstlichen Regionen ziehen wird. Außerdem befindet sich ein Tiefdruckgebiet über dem westlichen Teil des Landes. Währenddessen herrscht über dem Golf von Thailand, der südlichen Region und der Andamanensee weiterhin der Südwestmonsun.

Diese Wetterlage wird in einigen Teilen Thailands zu starkem Regen und in bestimmten Gebieten im Norden und Nordosten zu sehr starkem Regen führen. Den Menschen in diesen Gebieten wird geraten, sich vor den Risiken zu hüten, die mit schweren und gehäuften Regenfällen verbunden sind, die zu Sturzfluten und Erdrutschen führen können, insbesondere in Gebieten in der Nähe von Flüssen und Tälern.

Im oberen Teil des Golfs von Thailand und im nördlichen Teil der Andamanensee wird mit 1 bis 2 Meter hohem Seegang gerechnet, in Gebieten mit Gewitterstürmen auch höher. Kleineren Schiffen wird geraten, die Gebiete mit Gewittern zu meiden.

Außerdem befindet sich der Tropensturm Koguma im oberen Südchinesischen Meer und wird sich voraussichtlich am 8. und 9. Oktober 2023 der südlichen und südöstlichen Küste Chinas nähern. Es wird erwartet, dass er sich nacheinander zu einem tropischen Tiefdruckgebiet und einem Tiefdruckgebiet abschwächt. Dieser Sturm wird keine direkten Auswirkungen auf das Wetter in Thailand haben, so das Meteorologische Amt.