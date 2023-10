BANGKOK: Schwere Regenfälle werden heute den Norden, den Nordosten und die zentralen Regionen, einschließlich dem Großraum Bangkok, heimsuchen, so die Vorhersage des Meteorologischen Amtes, wobei der Regen in einigen Gebieten des Nordens am stärksten sein wird.

Ein Monsuntrog liegt über dem unteren Norden, der oberen Zentralebene und dem Nordosten, während der Südwestmonsun über der Andamanensee und dem Golf von Thailand liegt.

Das Meteorologische Amt warnte vor möglichen Sturzfluten und überlaufenden Wasserläufen in niedrig gelegenen Gebieten. Der Seegang wird in der oberen Andamanensee und im oberen Golf von Thailand ein bis zwei Meter betragen und bei Gewitterschauern auf über zwei Meter ansteigen. In der unteren Andamanensee und im unteren Golf von Thailand werden die Wellen durchschnittlich einen Meter hoch sein, können aber bei Gewitterschauern doppelt so hoch werden.

Das Meteorologische Amt rief alle Schiffe dazu auf, Gewitter zu vermeiden.

Norden

Weit verbreitete Gewitter und vereinzelte starke Regenfälle in Mae Hong Son, Chiang Mai, Lamphun und Tak. Mindesttemperatur 23 bis 24° Celsius. Höchsttemperatur 30 bis 34° Celsius. Winde fünf bis 5 km/h.

Nordosten

Weit verbreitete Gewitter und vereinzelte starke Regenfälle in Bueng Kan, Nakhon Phanom, Sakon Nakhon Mukdahan, Yasothon, Amnat Charoen, Nakhon Ratchasima, Burirum, Surin, Sisaket und Ubon Ratchathani. Mindesttemperatur 23 bis 24°C. Höchsttemperatur 33 bis 34 °C. Winde zwischen 10 bis 25 km/h.

Zentralebene

Vereinzelte Gewitter und schwere Regenfälle in Kanchanaburi, Ratchaburi, Phra Nakhon Sri Ayutthaya, Nakhon Pathom, Samut Songkhram und Samut Sakhon. Mindesttemperatur 24 bis 25°C. Höchsttemperatur 33 bis 34°C. Südwestliche Winde von 10 bis 20 km/h.

Osten

Vereinzelte Gewitterschauer in Nakhon Nayok, Prachinburi, Chanthaburi und Trat. Mindesttemperatur 24 bis 26°C. Höchsttemperatur 32 bis 34°C. Südwestliche Winde 15 bis 35 km/h.

Süden (Golfküste)

Vereinzelte Gewitterschauer in Phetchaburi, Prachuap Khiri Khan, Pattani, Yala und Narathiwat. Mindesttemperatur 24 bis 26°C. Höchsttemperatur 33 bis 36°C. Südwestliche Winde 15 bis 30 km/h.

Süden (Andamanensee)

Vereinzelte Gewitterschauer in Krabi, Trang und Satun. Mindesttemperatur 24 bis 25°C. Höchsttemperatur 32 bis 35°C. Südwestliche Winde mit 15 bis 35 km/h.

Bangkok

Vereinzelte Gewitterschauer und vereinzelte starke Regenfälle. Mindesttemperatur 26 bis 27°C. Höchsttemperatur 33 bis 35°C. Südwestliche Winde 10 bis 20 km/h.