BANGKOK: Schwere Regenfälle und Gewitter werden für die nördlichen und mittleren Regionen Thailands vorhergesagt, darunter 60 Prozent des Großraums Bangkok.

Das Meteorologische Amt am Sonntag (22. Oktober 2023) teilte mit, dass ein Hochdrucksystem und kühle Luftmassen aus China den nördlichen Teil Thailands und das Südchinesische Meer abdecken. Diese Wetterlage würde in einigen Teilen der oberen Region Thailands Gewitter und starke Regenfälle bringen, so die Meteorologen.

In der Zwischenzeit werden der Monsuntrog, der durch die südliche Region zieht, und der Südwestmonsun, der über dem südlichen Golf von Thailand und der unteren südlichen Region vorherrscht, in einigen Gebieten starke Regenfälle bringen.

Den Menschen in diesen Gebieten wird geraten, sich vor starkem Regen und aufgestauten Niederschlägen in Acht zu nehmen, die zu plötzlichen Überschwemmungen und Sturzfluten führen könnten, insbesondere in niedrig gelegenen Gebieten und in der Nähe Wasserläufen.

In der Andamanensee und im Golf von Thailand wird mit Seegang von bis zu einem Meter Höhe gerechnet, in Gebieten mit Gewittern sogar noch höher. Das Meteorologische Amt riet kleinen Schiffen, mit Vorsicht zu navigieren und Gebiete mit Gewittern zu meiden.