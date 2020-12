THAILAND: Der Nordwest-Monsun bringt zehn Provinzen im Süden des Landes bis einschließlich Freitag schwere Regenfälle. Die Bevölkerung muss sich auf Überschwemmungen und Sturzfluten einstellen.

Nach Angaben der meteorologischen Behörde gilt die Unwetterwarnung für die Provinzen Chumphon, Surat Thani, Nakhon Si Thammarat, Songkhla, Pattani, Yala, Narathiwat, Krabi, Trang und Satun. Für den Golf von Thailand wird ein hoher Wellengang erwartet. Kleine Schiffe und Boote sollten nicht auslaufen.

In der Nacht zum Dienstag hatte Starkregen in vielen Teilen der südlichen Provinzen Songkhla und Phatthalung zu neuen Überschwemmungen geführt. In Songkhla stand der Fünf-Wege-Knotenpunkt Nam Krachai - der die Bezirke Muang, Hat Yai, Chana und Singha Nakhon verbindet - morgens etwa 40 Zentimeter unter Wasser. Die alte Kanchanawanich Road nach Hat Yai war unpassierbar. Autofahrer mussten ihre Wagen im Wasser stehenlassen. Sechs Schulen und alle Kindergärten wurden für einen Tag geschlossen. In Phatthalung stand das Wasser in einigen Bezirken hüfthoch.