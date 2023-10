BANGKOK: Das Meteorologische Amt hat für Sonntag (8. Oktober 2023) schwere bis sehr schwere Regenfälle für das ganze Land vorhergesagt.

Ein Monsuntrog zieht durch die nördlichen und nordöstlichen Regionen Thailands. Der Südwestmonsun liegt weiterhin über der Andamanensee, Thailand und dem Golf von Thailand.

Laut dem jüngsten Wetterbericht des Ministeriums verursacht diese Wetterlage in einigen Gebieten starke Regenfälle, insbesondere in den nördlichen und nordöstlichen Regionen.

Den Menschen in diesen Gebieten wird geraten, sich vor der Gefahr von starkem bis sehr starkem Regen und angesammelten Niederschlägen in Acht zu nehmen, die zu plötzlichen Überschwemmungen und Sturzfluten führen könnten, insbesondere in Gebieten in der Nähe von fließenden Flüssen und tief liegenden Gebieten.

In der Andamanensee wird 1 bis 2 Meter hoher Seegang erwartet, in Gebieten mit Gewitterstürmen auch höher. Kleineren Schiffen wurde geraten, vorsichtig zu navigieren und Gebiete mit Gewittern zu meiden.

Außerdem wird damit gerechnet, dass der Taifun Koinu im oberen Südchinesischen Meer am 8. und 9. Oktober 2023 näher an die südöstliche Küste Chinas heranrückt. Es wird erwartet, dass er sich zu einem tropischen Sturm und dann zu einem tropischen Tiefdruckgebiet abschwächt. Es wird nicht angenommen, dass dieser Taifun direkte Auswirkungen auf das thailändische Wettergeschehen haben wird. Reisenden, die in diese Gebiete fahren, wird empfohlen, sich vor ihrer Reise über die Wetterbedingungen zu informieren.