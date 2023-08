Foto: The Nation

MAE HONG SON: Am Freitag (25. August 2023) kam es in Myanmars östlichem Bundesstaat Kayah, der an die thailändische Provinz Mae Hong Son grenzt, erneut zu schweren bewaffneten Zusammenstößen, bei denen mehr als 50 Menschen getötet und ein Dutzend weitere verletzt wurden.

Die Kämpfe fanden statt, nachdem Infanterieeinheiten der regierenden Militärjunta Myanmars einen Militärstützpunkt der gemeinsamen Widerstandskräfte, bestehend aus der Karenni-Armee (KA), der Karenni Nationalities Defence Force (KNDF) und der People's Defence Force, eingenommen hatten.

Foto: The Nation

Die myanmarische Luftwaffe bombardierte außerdem mit 11 Kampfflugzeugen Ziele im Bundesstaat Kayah und verletzte dabei nach Angaben einer Quelle aus den Widerstandskräften mehr als 10 Kämpfer der Rebellen.

Die hochrangige Quelle behauptete auch, dass mehr als 50 Regierungstruppen während der heftigen Kämpfe getötet und fünf Soldaten von den Widerstandskräften gefangen genommen wurden.

Foto: The Nation

Außerdem hätten die Widerstandskräfte eine große Menge schwerer Waffen und Munition von den Regierungstruppen erbeutet, so die Quelle.

Dies war der zweite Zwischenfall in dieser Woche, bei dem es zu schweren Kämpfen zwischen den Regierungstruppen und den Widerstandskräften Myanmars kam. Der letzte Vorfall ereignete sich am Montag (21. August 2023). Den myanmarischen Truppen ist es jedoch nicht gelungen, die Kontrolle über den Stützpunkt der gemeinsamen Widerstandskräfte im Bundesstaat Karenni zu übernehmen.

Einige thailändische Dorfbewohner in einem Grenzdorf in Mae Hong Son berichteten am Freitag, dass myanmarische Kampfjets bei ihren Angriffen auf die Widerstandskräfte im Bundesstaat Kayah häufig die Grenze nach Thailand überschritten. Die Dorfbewohner forderten die thailändische Regierung auf, gegen die Handlungen vorzugehen, die sie als eine Verletzung der Souveränität Thailands ansehen.