Von: Björn Jahner | 03.01.23

KOH PHANGAN: Eine junge britische Touristin ist nach einem Sturz von einem Balkon auf der beliebten Partyinsel Koh Phangan im südlichen Golf von Thailand schwer verletzt und liegt weiterhin im Krankenhaus.

Die 21-jährige Kosmetikerin aus Coventry in England erlitt einen Wirbelsäulenbruch und wird nach dem Unfall behandelt, um Flüssigkeit aus ihrem Brustkorb abzuleiten.

Die junge Frau war mit ihrem Lebensgefährten zu einem dreiwöchigen Traumurlaub nach Thailand gereist, der jedoch schiefging, als sie nach dem Einläuten des neuen Jahres von einem niedrigen Balkon stürzte.

Ihre Schreie weckten ihren Freund auf, der in einem Zimmer in der Nähe wohnte. Der Krankenwagen traf zwischen 30 und 40 Minuten später ein und legte ihr eine Halskrause an.

Die verletzte Kosmetikerin wurde in einem Krankenhaus in Koh Phangan behandelt und mit einer dreistündigen Bootsfahrt in ein Krankenhaus auf dem Festland in Surat Thani gebracht.

„Es sollte die Reise ihres Lebens werden, bis Maddi vom Balkon fiel“, so ihre Mutter gegenüber „The Metro“. „Die Prognose ist nicht gut, denn sie hat Brüche in der Wirbelsäule und musste mit Drainagen in der Brust von Blut und Wasser befreit werden, die mindestens drei Tage lang dortbleiben werden. Es besteht die Möglichkeit, dass sie nie wieder laufen kann. Es ist niederschmetternd.“

Ihre Mutter betonte, dass die Balkone des Resorts – dessen Namen sie nicht nannte – schuld an dem Unglück waren.

„Die Bilder, die wir von dem Balkon haben, auf den sie gestürzt ist, sind ungeheuerlich, dies würde man in Großbritannien niemals durchgehen lassen“, so die Mutter des Opfers.

Sie führte fort, dass sie nur eine Stunde vor dem Sturz mit ihrer Tochter telefoniert habe und alles in Ordnung zu sein schien.

„Zu allem Übel wurde meine Tochter in der Nacht des Unfalls auch noch von einem Taschendieb überfallen und verlor all ihre Karten und ihr Geld. Sie hatte ihre Wertsachen bei sich getragen, denn die Sicherheitsvorkehrungen in ihrem Zimmer waren grauenhaft, es war eine Schließe mit einem fadenscheinigen Schloss daran“, so ihre Mutter.

Sie ist gestern nach Thailand geflogen und reiste am Dienstag nach Surat Thani, um ihre Tochter im Krankenhaus zu besuchen.

„Der Partner meiner Tochter ist nicht von ihrer Seite gewichen und hat zwei Plastikstühle zum Schlafen bekommen. Sie haben keine Habseligkeiten bei sich, es ist entsetzlich“, fügte die Mutter des Opfers hinzu.

Das Opfer selbst kann sich an nichts mehr erinnern. Nach Aussage der Mutter der Frau wurde der Partner der Verunglückten von jemandem geweckt, der ihm zurief, er solle sie abholen.

„Ich bitte alle, die sie kennen, in Gedanken und Gebeten bei ihr zu bleiben“, so die Mutter der jungen Britin.