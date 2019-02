Schweizerischer Germania-Ableger erhält neue Eigentümerin

ZÜRICH (dpa) - Der schweizerische Ableger der insolventen deutschen Fluggesellschaft Germania kommt in neue Hände.



Die schweizerische Unternehmerin und Air-Prishtina-Chefin Leyla Ibrahimi-Salahi übernehme die Germania Flug AG zu 100 Prozent, sagte Verwaltungsrat Urs Pelizzoni der schweizerischen Nachrichtenagentur AWP. Er bestätigte damit einen Bericht der «Handelszeitung» vom Freitag.

Air Prishtina bietet europaweit Flugreisen in den Kosovo und nach Mazedonien an. Die Germania Flug AG hatte am Dienstag mitgeteilt, sie sei seit Mitte Februar zu 100 Prozent in schweizerischer Hand. Allerdings hatte sie keine Einzelheiten genannt. Die Gesellschaft hatte zuvor zu 40 Prozent dem deutschen Ferienflieger Germania gehört, war von dessen Insolvenz aber nicht betroffen.