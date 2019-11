Schweizerin am ecuadorianischen Vulkan Cotopaxi tödlich verunglückt

AMBATO (dpa) - Eine Schweizer Bergsteigerin ist am Vulkan Cotopaxi in Ecuador tödlich verunglückt.



Ein zweiter Schweizer sei bei der Besteigung des zweithöchsten Berges des südamerikanischen Landes verletzt worden, wie das Schweizer Außenministerium am Montag auf Anfrage bestätigte. Die Opfer seien am Sonntag am Cotopaxi in eine Eisspalte gestürzt, teilten die ecuadorianischen Rettungskräfte mit. Laut einem Bericht der Zeitung «El Comercio» ereignete sich das Unglück in einer Höhe von 5.400 Metern.

Der Cotopaxi ist ein aktiver Vulkan und mit knapp 5.900 Metern einer der am häufigsten bestiegenen Berge Ecuadors. Schon der deutsche Naturforscher Alexander von Humboldt hatte versucht, den Berg zu erklimmen.