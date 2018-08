Schweizer wegen Betrugs festgenommen

Von: Redaktion DER FARANG | 12.08.18

SATTAHIP - Die Polizei verhaftete am Samstagmorgen im AD Bang Saray Lake and Resort einen Schweizer, der in seinem Heimatland angeblich Versicherungen um 600.000 Franken betrogen hat.

Der 68-Jährige hat jegliches Fehlverhalten bestritten. Die Schweizer Botschaft hatte dem thailändischen Außenministerium mitgeteilt, der gesuchte Mann habe in der Schweiz als Fahrlehrer gearbeitet. Er soll mehrere Unfälle seiner Fahrschüler vorgetäuscht haben, um in betrügerischer Absicht eine Entschädigung von 600.000 Franken von mehreren Versicherungsgesellschaft zu erhalten. Die Versicherer hatten später Zweifel an der Behauptung, leiteten eine Untersuchung ein und stellten fest, dass sie getäuscht worden war. Laut der Polizei hatte sich der Schweizer seit dem 15. April in Sattahip aufgehalten.