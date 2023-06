Von: Björn Jahner | 05.06.23

BANGKOK: Als Teil des Projektes der Konsularischen Direktion „Aging Abroad“ (Altern im Ausland) laden die konsularischen Dienste des EDA, die Auslandschweizer Organisation ASO und Soliswiss gemeinsam zu einem Webinar zum Thema „Nachlassplanung für Schweizerinnen und Schweizer im Ausland“ ein.

Das Webinar wird am Dienstag, 13. Juni 2023 um 12.00 Uhr auf Deutsch und um 14.00 Uhr (beides Thai-Zeit) auf Französisch durchgeführt und dauert 90 Minuten. Die Teilnahme ist kostenlos.

Inhalt

Die Nachlassplanung ist bereits ohne grenzüberschreitende Komponente anspruchsvoll. Befindet sich der Wohnsitz im Ausland, dann nimmt die Komplexität zu.



Das Webinar soll Schweizerinnen und Schweizern, die ausgewandert sind oder dies planen, eine Übersicht über die relevanten Themen und Fragestellungen geben und sie darin unterstützen, die Nachlassplanung verantwortungsbewusst und früh anzugehen.

Themen

Im Webinar werden Sie Informationen zu den wichtigsten Themen erhalten und Fachpersonen werden Ihnen Rede und Antwort stehen:



Welches Erbrecht kommt zur Anwendung, welche Behörden sind zuständig und wie sieht das Nachlassverfahren aus, was ist bei der Form z.B. des Testaments zu beachten, inwieweit kann man im Testament Schweizer Erbrecht und die Zuständigkeit Schweizer Behörden wählen, was für Neuerungen gibt es im Schweizer Erbrecht und was für Einfluss hat dies auf die Gestaltungsmöglichkeiten, was ist bankentechnisch zu bedenken, was passiert im Todesfall mit Freizügigkeitsgeldern oder der AHV, wie sieht es grundsätzlich mit den Erbschaftssteuern aus, wo können Sie weitere Auskünfte erhalten?

Referenten

Vertreter der konsularischen Direktion, Schweizer Vertretungen im Ausland, Fachpersonen von Soliswiss, Schweizer Notare, Vertreter einer Bank, Vertreter der Auslandschweizer-Organisation und SwissCommunity.

Links