PATTAYA: Ein 78-jähriger Schweizer hat sich mit Covid-19 infiziert und wird in einem Krankenhaus behandelt.

Der Patient war nach Thailand gereist und wurde in einer alternativen staatlichen Quarantänestation in Bangkok unter Quarantäne gestellt. Bei ihm wurde während der Quarantäne und bei mehreren Tests kein Covid-19 festgestellt. Nach Entlassung aus der Quarantäne reiste er nach Pattaya.

Der Schweizer machte jetzt erneut einen Covid-19-Test, da er sich auf die Rückreise in sein Heimatland vorbereitete und den Test für den Flug benötigte. Das erste Ergebnis war nicht eindeutig, der zweite Test war positiv. Das Gesundheitsamt von Chonburi hat nicht mitgeteilt, ob die Viruslast des Schweizer niedrig oder hoch ist oder ob es sich um einen Rückstand einer früheren Infektion handeln könnte. Der Patient ist Berichten zufolge asymptomatisch, er hat keine Krankheitssymptome. Zwei enge Kontaktpersonen des Schweizers werden getestet und unter Quarantäne gestellt. Mit dem Schweizer hat sich die Zahl der in Chonburi gemeldeten Covid-19-Fälle auf 656 erhöht.

Die Regierung hat am Donnerstag einen weiteren Covid-19-Todesfall bestätigt. Es handelt sich um einen 63 Jahre alten Mann aus Bangkok, der an Diabetes und Bluthochdruck litt. Mit ihm erhöhte sich die Zahl der Coronavirustoten in Thailand auf 85. Gemeldet wurden weiter 85 neue Infektionen, damit stieg die Gesamtzahl auf 26.162.