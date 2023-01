Schweizer Regierung tritt mit zwei Neuen an

BERN: Die Schweizer Regierung tritt das neue Jahr in neuer Besetzung an: unter den sieben Bundesrätinnen und -Räten sind seit dem 1. Januar zwei Neue. Die sozialdemokratische Ökonomin Elisabeth Baume-Schneider (59) rückte für die ausgeschiedene Umweltministerin Simonetta Sommaruga (62) in die Regierung. Für den zurückgetretenen Finanzminister Ueli Maurer (72) von der konservativen Volkspartei (SVP) kam dessen Parteikollege Albert Rösti (55). Sommaruga und Maurer hatten nach jeweils mehr als zehn Amtsjahren vor einigen Wochen ihren Rücktritt erklärt.

Gleichzeitig übernahm Alain Berset am Sonntag zusätzlich zu seinen Aufgaben als Innen- und Gesundheitsminister für zwölf Monate die unter den sieben Bundesräten rotierende Präsidentschaft.

Der bisherige Auto-Lobbyist Rösti wird Umweltminister, Baume-Schneider Justizministerin und ihre Vorgängerin Karin Keller-Sutter (59) Finanzministerin. Ignazio Cassis (61) bleibt Außenminister, Viola Amherd (60) Verteidigungsministerin und Guy Parmelin (63) Wirtschaftsminister.

Das Regierungssystem der Schweiz unterscheidet sich deutlich von anderen Demokratien. Die Bundesräte bleiben weitgehend unabhängig von den Ergebnissen der Parlamentswahlen im Amt. Das soll Kontinuität und Stabilität sichern. Die Bürger bestimmen vor allem durch die zahlreichen Volksabstimmungen mit.

Traditionell sind im Bundesrat die vier größten Parteien vertreten. Nicht immer werden Ergebnisse von Parlamentswahlen aber sofort umgesetzt. So sind seit 2019 die Grünen zwar viertstärkste Partei, im Bundesrat aber nicht vertreten. Sollten sie ihre Wählerstärke bei den Wahlen 2023 behalten, wollen sie einen Bundesratssitz fordern.