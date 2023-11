Von: Redaktion DER FARANG | 12.11.23

PATTAYA: Die Pepperwood Resorts nahe dem Wat-Yan-Tempel und dem Silverlake, 30 Min. südlich von Pattaya, sind ein gutes Beispiel, wie man Schweizer Qualität mit thailändischer Schönheit optimal kombinieren kann.

Die drei exklusiven Private Resorts Pepperwood Garden, Palms und Orchid, wurden vom Schweizer Unternehmer Armin W. Bättig und Künstler Pepperwood realisiert. Ein viertes Resort ist im Bau. Alle Resorts sind in unmittelbarer Nähe zueinander und nur ca. 10 Min. vom Meer entfernt. Die Resorts liegen in einer reizvollen, ruhigen Umgebung und sind wegen ihrer hohen Qualität und den vielen Golfplätzen, die sich in unmittelbarer Nähe befinden, sehr gefragt. Schweizer und Europäer verbringen hier die Wintermonate, pflegen ihre Freundschaften und ganzjährig ein sorgenloses Alter. Der Securitydienst und Maintenance-Service mit Hausmaids, Gärtner und Poolboy machen den Aufenthalt sorgenlos. Die architektonisch wunderschönen Häuser mit den konischen Säulen und der großen überdachten Sala, geben einem das Gefühl direkt in der Natur zu leben. Die Gärten sind mit großen Bäumen und exotischen Pflanzen und Blumen reich bestückt.

Zeitlose Architektur des Künstlers Pepperwood, die dem Land und dem tropischen Klima angepasst ist.

Höchste Bau- und Wohnqualität

Das Doppelmauerwerk aus Backsteinen, mit Luft als Isolation dazwischen, sorgt für bestes Raumklima und hohe Langlebigkeit der Bauten. Das mehrstufige Ziegeldach ist speziell isoliert und kühlt sich in der Nacht ab. Dank einer eigenen Resort-Wasserfassung in 45 m Tiefe und anschließender Filtrierung kann das Wasser im ganzen Haus und den Nebengebäuden getrunken werden. Ein großer Vorteil, denn dadurch fällt das dauernde Anschleppen von Trinkwasser weg. Der Salzwasser-Qualitätspool von 12 x 4,5 m hat starke Massagedüsen und ist eine echte Wohlfühloase. Die Villen sind rollstuhlgängig und ebenerdig konzipiert. Sie werden mit edlen Möbeln und Kunstobjekten fertig eingerichtet, zum Verkauf angeboten. Es sind Premium-Villen für Menschen die Qualität und das Besondere suchen! Es gibt Silber- und Goldhäuser, die sich durch ihre Größe unterscheiden (ca. 350 und 450 qm Nutzfläche und 1.020 und 1.200 qm Plotgröße). Gerne erhalten Sie Auskunft über die Preise dieser wunderschönen Villen.

Blick von der überdachten Sala in den herrlichen Garten mit den großen Palmen und Bäumen. Welcome to paradise!

Nicht alle Menschen kommen ins Paradies – ein guter Grund es schon auf Erden zu finden!