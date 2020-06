Schweizer Polizei verteilt Masken an Demonstranten

BASEL: Statt eine weit größere Demonstration als in Corona-Zeiten erlaubt aufzulösen, hat die Schweizer Polizei in Basel Masken an die Demonstranten verteilt.

Etwa 5000 Menschen protestierten dort am Samstag unter dem Slogan «Black Lives Matter» (Schwarze Leben zählen) gegen Rassismus, wie die Schweizer Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete. Erlaubt seien derzeit nur 300 Teilnehmer, um Coronavirus-Infektionen zu verhindern. Auslöser der andauernden Proteste in aller Welt war der Tod des Schwarzen George Floyd in den USA bei einem brutalen Polizeieinsatz Ende Mai. Zum Zeichen der Solidarität mit den Demonstranten knieten auch in Basel Polizisten nieder. Kleinere Demonstrationen gab es unter anderem in Zürich und Bern.