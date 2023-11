Schweizer Polizei findet zweieinhalb Meter langen Tigerpython in Auto

Von: Redaktion (dpa) | 10.11.23

ZUG: Eine zweieinhalb Meter lange Schlange ist bei einer Polizeikontrolle in der Schweiz zum Vorschein gekommen. Das Reptil, ein Tigerpython, habe sich in einer Styroporbox im Kofferraum befunden, teilte die Polizei im Kanton Zug am Freitag mit. Über die Herkunft der 15 Kilogramm schweren Schlange machten die vier Insassen des Autos unklare und unterschiedliche Angaben. Weil sie keine Bewilligung für den Besitz vorweisen konnten, wurde der Python in eine Tierklinik gebracht. Er sei nach ersten Erkenntnissen in guter Verfassung gewesen. Einer der Männer habe gefälschte Ausweise dabeigehabt und werde deshalb angezeigt, fügte die Polizei hinzu.

Tigerpythons kommen in großen Teilen der Tropen und Teilen der Subtropen vor. Wilde Tiere gelten dem Menschen gegenüber nicht als aggressiv, sie können sich aber in bedrohter Lage mit heftigen Bissen wehren.