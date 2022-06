Schweizer Notenbank erhöht Leitzins

Von: Redaktion (dpa) | 16.06.22

BERN: Nach der US-Notenbank Fed hat auch die Schweizer Nationalbank (SNB) die Leitzinsen am Donnerstag angehoben. Der Zinsschritt von plus 50 Basispunkten kam in seinem Ausmaß für viele Analysten überraschend. Die Zinsen bleiben aber im negativen Bereich, bei nun minus 0,25 Prozent. «Die straffere Geldpolitik soll verhindern, dass die Inflation in der Schweiz breiter auf Waren und Dienstleistungen übergreift», teilte die Notenbank mit.

Die amerikanische Fed hatte den Leitzins am Mittwoch um 0,75 Prozentpunkte angehoben. Er lag damit in einer Spanne von 1,5 bis 1,75 Prozent.

Im internationalen Vergleich ist die Inflation in der Schweiz noch niedrig: Sie betrug im Mai 2,9 Prozent. Das liegt unter anderem an dem starken Schweizer Franken. In Deutschland lagen die Verbraucherpreise im Mai um 7,9 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats.