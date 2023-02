Schweizer nach sechs Stunden unverletzt aus Lawine gerettet

SITTEN: Sechs Stunden hat ein Schweizer Skitourengänger unter einer Lawine ausgeharrt, ehe er unverletzt gerettet werden konnte.

Der 26-Jährige war von so hohen Schneebergen bedeckt, dass er sich selbstständig nicht mehr bewegen konnte, wie die Polizei des Kantons Wallis am Donnerstag berichtete. Angehörige hatten am Mittwoch eine Vermisstenmeldung aufgegeben. Der Mann hatte ihnen seine geplante Route bei Liddes im Wallis genannt. Retter starteten einen Suchflug, und konnten die Lawine schnell finden und den Mann ausgraben.