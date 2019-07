Written by: Redaktion DER FARANG | 25/07/2019

PATTAYA: Der Schweizer Erich Fahni hat sich bei den Medien und jetzt im TV-Channel 3 darüber beschwert, dass Thais ihren Müll im Khlong vor seinem Haus entsorgen und der Kanal nicht gesäubert wird.

Der 52-Jährige lebt seit vielen Jahren in Thailand und kämpft seit sechs Jahren darum, den Khlong Chark Ngaew sauber zu halten. Auf Thai sprach er jetzt mit einer Reporterin des TV-Channel 3 und berichtete, dass Leute auf der Brücke anhalten, um im Kanal ihren Abfall zu entsorgen. Er behauptet weiter, Tankwagenfahrer würden ihren Klärgrubendreck in den Kanal pumpen.



Der Schweizer hat in den letzten sechs Jahren an manchen Tagen bis zu 200 Kilo Müll aus dem Khlong geholt. Er habe 60.000 Baht ausgegeben, um Thais für 300 bis 500 Baht für Aufräumarbeiten anzuheuern. Das sei ja nicht sein Job, aber er liebe Thailand wie seine Schweizer Heimat. Weil es schwierig sei, sich als Ausländer bei der Gemeinde zu beschweren, habe er die Medien eingeschaltet. Seine thailändische Frau fügte an, ihr Mann wolle sein thailändisches Zuhause sauber halten wie es in der Schweiz üblich sei.



Channel 3 entdeckte bei den Aufnahmen, dass eine örtliche Wäscherei ihr schmutziges Wasser im Kanal entsorgte. Vertreter der Gemeinde Huay Yai wurden gefilmt, wie sie den Besitzer der Wäscherei aufsuchten und ihn aufforderten, kein Schmutzwasser mehr in den Khlong zu leiten.