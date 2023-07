Von: Björn Jahner | 06.07.23

HUA HIN: Die Schweizer Gemeinschaft Hua Hins feiert auch dieses Jahr wieder ihren Nationalfeiertag, ausgerichtet von der Swiss Society Hua hin (SSHH).

Da der Schweizer Nationalfeiertag (1. August) auf Anasanha Bucha (1. Augsut 2023) und Khao Phansa (2. August 2023) fällt, zwei hohe buddhistische Feiertage, an denen in Thailand ein Ausschankverbot für alkoholische Getränke gilt, feiert die SSHH dieses Jahr ihren Nationalfeiertag bereits am Montag, 31. Juli 2023 – und zwar im The Beach at Anantasila Restaurant (Karte).

The Beach at Anantasila Restaurant.

Programm:

16.30 Uhr: Registrierung / Kasse (Barzahlung, keine Kreditkarten etc.!).

Registrierung / Kasse (Barzahlung, keine Kreditkarten etc.!). 18.00 Uhr: Beginn der Feierlichkeiten. Die SSHH-Präsidentin Beatrice Gurini wird den Anlass offiziell eröffnen und die Ehrengäste begrüßen.

Beginn der Feierlichkeiten. Die SSHH-Präsidentin Beatrice Gurini wird den Anlass offiziell eröffnen und die Ehrengäste begrüßen. 19.00 Uhr: Eröffnung des Buffets

Hinweis – Apéro: Das erste Glas wird vom Verein offeriert (nur für die SSHH-Mitglieder). Zur Auswahl stehen Hauswein (rot und weiß), lokales Bier und nicht alkoholische Getränke (keine Cocktails).

Der Teilnahmepreis beträgt 1.000 Baht für SSHH-Mitglieder und -Sponsoren und 1.200 Baht für Nicht-Mitglieder.

Garderobe: Smart Casual, oder weiß/ rot, wenn möglich.

Die Teilnahme setzt eine Online-Anmeldung bis spätestens 24. Juli 2023 über die SSHH-Webseite voraus. Tischreservierungen sind nur bei 6er- und 8er-Tischen möglich!