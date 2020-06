Schweizer Grüne wählen IT-Spezialisten an die Parteispitze

Von: Redaktion (dpa) | 20.06.20

BERN: Die Schweizer Grünen haben den IT-Spezialisten Balthasar Glättli (48) am Samstag bei einer digitalen Delegiertenversammlung zum neuen Präsidenten gewählt. «Unsere Welt muss sich ändern», sagte Glättli in einem Video vor der Wahl. Die Wegwerfgesellschaft verhalte sich so, als ob der Menschheit mehr als ein Planet zur Verfügung stehe. Der Parlamentarier, der sich für den Schutz der Bürgerrechte im Netz einsetzt, will für die Grünen einen Sitz im Bundesrat, der siebenköpfigen Bundesregierung, erreichen, wie er bekräftigte.

Glättli tritt die Nachfolge von Regula Rytz an, die mit den Grünen bei den Wahlen im vergangenen Herbst um 6,1 Prozentpunkte auf 13,2 Prozent zugelegt hatte. Die Partei gewann 17 zusätzliche Mandate in der größeren Parlamentskammer, dem Nationalrat, und wurde dort viertstärkste Partei. Seit Jahrzehnten bilden die vier größten Parteien zusammen die Regierung. Allerdings ist es Usus, die Zusammensetzung erst zu ändern, wenn eine Partei an mindestens zwei Wahlen in Folge starke Ergebnisse erzielt hat.