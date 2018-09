Schweizer Frachter vor Nigeria überfallen

GENF (dpa) - Vor der Küste Nigerias ist ein unter Schweizer Flagge fahrender Frachter überfallen worden.

Das Außenministerium in Bern wurde über den Zwischenfall informiert, wie es am Sonntag bestätigte. Unter den Besatzungsmitgliedern seien nach Angaben der Reederei keine Schweizer. An Bord des Frachters der Reederei Massoel Shipping mit Sitz in Genf waren nach Medienberichten 19 Besatzungsmitglieder. Zwölf sollen entführt worden sein. Nach diesen Angaben war der Frachter mit Getreide zwischen Lagos und Port Harcourt unterwegs. Die Schweiz unterhält eine Hochseeflotte, um im Krisenfall eine Versorgung sicherzustellen..