Von: Redaktion DER FARANG | 26.01.19

PHANG-NGA: Ein Schweizer Tourist ist am Donnerstag vier Kilometer von der Koh Hong entfernt in der Phang-nga-Bucht ertrunken.

Beamte des Nationalparks Than Bok Khorani und der Insel Hong brachten den 53-Jährigen mit einem Schnellboot zum Pier am Strand Ban Ko Kwang in Nong Thale. Während der Fahrt zum Festland leitete ein Ärzteteam eine Reanimation ein. Vom Pier transportierte ein Rettungswagen den Schweizer zum Krankenhaus Krabi. Dort stellten Ärzte den Tod des Urlaubers fest. Der Schweizer hatte nach Angaben der „Phuket News“ eine Insel-Tagestour gebucht.