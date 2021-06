Von: Redaktion DER FARANG | 27.06.21

BANGKOK: Ab Mitte Juli will die Schweizer Botschaft 20 in Thailand lebende Staatsbürger kostenlos mit dem Präparat von AstraZeneca in einem privaten Krankenhaus impfen lassen.

Um sich für die Impfung anzumelden, können Schweizer Bürger, die 60 Jahre und älter sind, ihren Namen, ihr Geburtsdatum und ihre Passnummer an bangkok.event@eda.admin.ch schicken. Die „Nation“ berichtet weiter, dass die Anmeldungen nach dem Prinzip „wer zuerst kommt, mahlt zuerst" angenommen werden.

Schweizer, die außerhalb Bangkoks leben, können diese Impfmöglichkeit in Anspruch nehmen, müssen aber nach Bangkok reisen. „Wir sind in Kontakt mit Krankenhäusern außerhalb Bangkoks und hoffen, dort in Zukunft solche Gelegenheiten anbieten zu können. Für jeglichen medizinischen Rat wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt", so die Botschaft. Für die neuesten Informationen über Covid-19 sollten Schweizer die Website der Botschaft, die neuesten Updates in den sozialen Medien und #AskTheEmbassy Livestreams kontaktieren.