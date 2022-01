BANGKOK: Die Schweizerische Botschaft in Bangkok möchte ihre Landsleute in Thailand über die Möglichkeiten einer Covid-19-Auffrischungsimpfung informieren.

1. Auffrischungsimpfung in Thailand

Schweizer Staatsangehörige in Thailand, die eine Covid-19-Auffrischungsimpfung erhalten möchten, empfiehlt die Schweizerische Botschaft in Bangkok, sich mit ihrem Referenzkrankenhaus in Verbindung zu setzen.

Darüber hinaus möchte das Botschaftsteam auf eine konkrete Impfmöglichkeit in Bangkok hinweisen: Das Bangrak Hospital bietet die Möglichkeit, sich online ganz einfach für eine Auffrischungsimpfung anzumelden. Die Online-Anmeldung kann auch mit nachfolgendem QR-Code durchgeführt werden:

2. Impfmöglichkeiten für Jugendliche ab 12 Jahren

Ab sofort stehen die Impfgelegenheiten der Botschaft auch Jugendlichen ab 12 Jahren offen. Weitere Einzelheiten und das Anmeldeformular finden Sie auf der Botschafts-Webseite.

3. Impfmöglichkeiten für Kinder ab 5 Jahren

Ab Ende Januar 2022 werden auch Kinder ab 5 Jahren die Möglichkeit haben, sich im Rahmen der von der Botschaft angebotenen Impfmöglichkeiten sowie in privaten und öffentlichen Krankenhäusern des Landes impfen zu lassen. Das Botschaftsteam wird Sie informieren, sobald Anmeldungen möglich sind.

Für regelmäßige Neuigkeiten folgen Sie der Schweizerischen Botschaft in Bangkok auf Facebook, Twitter und auf der Botschafts-Webseite (Abschnitt Covid-19). Um die Covid-19-Updates in sozialen Netzwerken schneller zu finden, suchen Sie bitte mit dem Hashtag #InfoCOV19SwissEmbBKK.